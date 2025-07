Oasis volta em turnê de Cardiff a São Paulo e deixa fãs ansiosos

Quase 16 anos depois de sua separação por desavenças entre os líderes, os irmãos Liam e Noel Gallagher, a lendária banda britânica Oasis volta com uma turnê que começa em Cardiff, no País de Gales, e termina no Brasil, em São Paulo.

A briga entre os irmãos aconteceu em agosto de 2009, momentos antes de entrarem em cena no festival Rock and Seine, perto de Paris, e acarretou na dissolução da banda. Depois de anos de desavenças entre os Gallaghers, vieram anos de expectativa dos fãs, animados com um hipotético retorno.

O momento chegou: entre 4 de agosto, em Cardiff, e 23 de novembro, em São Paulo, os aproximadamente 900 mil fãs que assistirão os 41 shows durante quatro meses, relembrarão os sucessos da banda tão popular entre as décadas de 1990 e 2000.