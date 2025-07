Objeto que pode ser interestelar está cruzando o sistema solar, indica ESA

Segundo Moissl, sua trajetória indica "que não está em órbita ao redor do Sol, mas que vem do espaço interestelar e retornará para lá".

A União Astronômica Internacional ainda precisa confirmar as características do objeto, que foi detectado no dia 14 de junho e, segundo a ESA, pode ter entre 10 e 20 km de diâmetro.

Se sua natureza for confirmada, seria o terceiro objeto interestelar que pôde ser observado até agora.

O primeiro, chamado Oumuamua, foi detectado em 2017, e o segundo, 2I/Borisov, em 2019.

