Onda de calor na Europa: duas pessoas morrem em incêndio na Espanha

"Consternado após saber da morte de duas pessoas em consequência do incêndio", publicou no X o presidente regional, Salvador Illa. Horas antes, também na Catalunha, a polícia havia relatado a morte de uma criança de 2 anos após permanecer por horas em um carro estacionado sob o sol, na localidade de Valls.

A Espanha enfrenta uma onda de calor com picos que superam os 40 °C em muitas regiões. No sábado, duas pessoas morreram no país enquanto trabalhavam em vias públicas, uma em Córdoba e outra em Barcelona, provavelmente também vítimas de um golpe de calor, circunstância que ainda está pendente de confirmação.

Segundo cientistas, os fenômenos meteorológicos extremos, como as ondas de calor e tempestades, estão se tornando cada vez mais intensos, devido às mudanças climáticas.