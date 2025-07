ONU alerta que grupos criminosos controlam 90% da capital do Haiti

Apesar de "seus melhores esforços", a polícia e a Missão Multinacional de Segurança (MMAS), liderada pelo Quênia, "foram incapazes de avançar na restauração da autoridade do Estado. Sem uma ação maior da comunidade internacional, o colapso total da presença do Estado na capital poderia vir a ser um cenário muito real", disse Jenca.

Os grupos armados controlam agora 90% de Porto Príncipe, e "continuam se expandindo por rotas estratégicas e regiões fronteiriças", apontou a diretora do Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime (UNODC), Ghada Waly.

No relatório anterior, esses grupos controlavam 85% da capital. Mas, com a diminuição rápida da capacidade do Estado de governar, as gangues ocupam esse vazio.

"Criam estruturas de governança paralelas e prestam serviços públicos rudimentares", apontou Ghada. "Inclusive são mais perturbadoras as novas denúncias de tráfico de pessoas para a extração de órgãos", acrescentou a funcionária, que citou relatos que envolvem um centro médico em Petion-Ville e um hospital do norte do Haiti.

Jenca pediu uma ação da comunidade internacional. "As opções que temos agora são consideravelmente menos caras e complexas do que se houver um colapso total da presença do Estado", disse, referindo-se à proposta do secretário-geral da ONU de criar uma missão para fornecer apoio logístico às forças lideradas pelo Quênia.

