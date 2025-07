Paramount aceita pagar US$ 16 milhões a Trump para encerrar processo

O grupo de mídia não se desculpou nem expressou arrependimento como parte do acordo, mas concordou em publicar as transcrições das entrevistas dos futuros candidatos presidenciais no programa "60 Minutos".

Trump acusou a CBS News de supostamente ter eliminado uma resposta confusa de Harris sobre a guerra de Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

A CBS News negou a acusação e explicou que a seleção de trechos de uma entrevista é uma prática habitual.

