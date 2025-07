Paramount pagará US$ 16 milhões para encerrar ação de Trump e democratas protestam

O presidente inicialmente entrou com uma ação de US$ 10 bilhões para em seguida elevar o montante a US$ 20 bilhões.

Trump tem atacado outras empresas de mídia, incluindo o jornal local The Des Moines Register, e obrigou a rede ABC (grupo Disney) a recuar em dezembro, com um pagamento de US$ 15 milhões (R$ 81,7 milhões na cotação atual) sob a ameaça de um processo por difamação.

bur-abs/mtp/val-erl/mr/mvv/rpr

© Agence France-Presse