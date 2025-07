Projeto de lei orçamentária de Trump enfrenta votação decisiva

- A agenda de Trump -

"Este projeto de lei é a agenda do presidente Trump e estamos transformando-o em lei", disse o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, em um comunicado. Segundo ele, sua bancada está "preparada para concluir o trabalho".

O pacote cumpre muitas das promessas de campanha de Trump: aumenta os gastos militares, financia uma campanha de deportação de migrantes e alavanca US$ 4,5 trilhões (R$24,52 trilhões) para estender seu alívio fiscal no primeiro mandato. Mas adiciona US$ 3,3 trilhões (R$ 17,98 trilhões) em dívida ao crescente déficit do país.

Os defensores das políticas fiscais estão incomodados com os cortes de gastos, que, segundo eles, não cumprem o prometido.

Johnson precisa negociar em margens muito apertadas. Três membros republicanos do Congresso podem votar contra o projeto e mais de 20 se opõem abertamente a ele.

"Tenho dificuldade em imaginá-lo aprovado como está. Há algumas coisas inacreditavelmente ruins aqui", disse o conservador Andy Biggs à rádio local KTAR News.