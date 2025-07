Sabalenka vence mais uma e vai à terceira rodada de Wimbledon

No primeiro set, Sabalenka cometeu uma dupla falta no 11º game e teve que buscar uma quebra para forçar o tie break, no qual se recuperou e conseguiu fechar a parcial.

No segundo, a bielorrussa quebrou o saque de Bouzkova no quinto game e manteve seu serviço para selar a vitória.

"Sinceramente, é muito triste ver tantas jogadoras de ponta perderem na primeira rodada, mas eu só posso me concentrar no meu próprio jogo e esquecer os resultados dos outros", disse Sabalenka.

"O melhor é encarar rodada a rodada e dar o seu melhor quando competir. Espero que não haja mais surpresas no torneio, se é que você me entende!", acrescentou a bielorrussa entre risos.

Aryna Sabalenka tem três títulos de Grand Slam na carreira, mas nesta temporada foi derrotada nas finais do Aberto da Austrália e de Roland Garros.

Em Wimbledon, o mais longe que chegou foram as semifinais em 2021 e 2023. No ano passado, ela não disputou o torneio devido a uma lesão no ombro.