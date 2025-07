Satélite que rastreava emissões de metano desaparece

"Este é um acontecimento decepcionante", disse Andrew Johnson, da Agência Espacial da Nova Zelândia.

O satélite foi lançado em março de 2024 para obter estimativas precisas das emissões de metano de projetos de petróleo e gás em todo o mundo.

O responsável pela missão, Steven Hamburg, disse que as primeiras medições em campos de petróleo no Texas e no Novo México "revelaram emissões de três a cinco vezes maiores do que as estimadas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos".

As emissões na região sul do Mar Cáspio, na Ásia Central, "foram cerca de 10 vezes maiores do que o relatado", relatou no LinkedIn.

bes/sft/tym/mas-dbh/zm/jc

© Agence France-Presse