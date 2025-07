Seis pessoas acusadas de bruxaria são linchadas até a morte em Burundi

Seis pessoas acusadas de bruxaria morreram queimadas, apedrejadas ou espancadas, nas mãos de uma milícia local em Burundi, declarou, nesta quarta-feira (2), um responsável local à AFP.

Esta fonte, que exigiu anonimato, disse que o incidente ocorreu na segunda-feira (30), após supostas acusações de membros do poderoso movimento juvenil do partido no poder, conhecido como os Imbonerakure, que segundo a ONU e as ONGs é uma milícia.

"Na segunda-feira no final da tarde, um grupo de jovens Imbonerakure invadiu (as casas) de uma dezena de pessoas acusadas de bruxaria. Em seguida, eles as atacaram", disse este funcionário da área de Gasarara, a cerca de 10 quilômetros da capital econômica do Burundi, Bujumbura.