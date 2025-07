Ucrânia pede apoio 'constante' após anúncio dos EUA de suspensão do envio de algumas armas

- "Será difícil para nós" -

A notícia foi recebida com decepção em Kiev e certa apreensão sobre as capacidades do Exército ucraniano em continuar resistindo à investida russa.

"Atualmente, dependemos muito das entregas de armas americanas, por mais que a Europa faça tudo o que pode. Mas será difícil para nós sem as munições americanas", reconheceu uma fonte militar em declaração à AFP.

Por outro lado, o Kremlin acolheu favoravelmente o anúncio e assegurou que isso ajudará a terminar mais cedo o conflito em curso.

"Quanto menos armas forem enviadas à Ucrânia, mais próximo estará o fim da operação militar especial", disse à imprensa o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, usando a fórmula habitual em Moscou para se referir à ofensiva no país vizinho.

Para Shashank Joshi, especialista do Instituto RUSI de Londres, a decisão americana torna "cada vez menos provável que a Rússia se incomode em negociar seriamente".