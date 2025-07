Wimbledon tem primeira rodada devastadora para os cabeças de chave

Com 13 favoritos derrotados no primeiro jogo, Wimbledon 2025 iguala o recorde do Aberto da Austrália de 2004. Entre as vítimas deste massacre se destacam quatro tenistas do Top 10 da ATP: o alemão Alexander Zverev (N.3), o italiano Lorenzo Musetti (N.7), o dinamarquês Holger Rune (N.8) e o russo Daniil Medvedev (N.9).

Somando Gauff, Pegula, a chinesa Zheng Qinwen (N.5) e a espanhola Paula Badosa (9ª), são oito jogadores do Top 10 entre homens e mulheres eliminados na primeira rodada, outro recorde.

Enquanto Coco Gauff chegou a Wimbledon com um único jogo disputado na grama (derrota na primeira rodada do WTA 500 de Berlim), vários dos cabeças de chave eliminados tiveram resultados promissores.

Derrotado pelo francês Arthur Rinderknech (N.72), Alexander Zverev foi finalista no ATP 250 de Stuttgart e semifinalista no ATP 500 de Halle.

O russo Daniil Medvedev e o cazaque Alexander Bublik (N.31) se enfrentaram na final em Halle.

- Recorde de Roland Garros 2020 igualado -

O mesmo fenômeno aconteceu no quadro feminino, em que quatro das seis jogadoras que venceram os torneios prévios a Wimbledon foram derrotadas no primeiro jogo do Grand Slam londrino.