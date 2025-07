Atacante do Liverpool, Diogo Jota, morre em acidente de trânsito na Espanha

Os dois passageiros, Diogo Jota e seu irmão André, também jogador profissional da segunda divisão portuguesa, já haviam morrido quando os serviços de emergência chegaram, segundo a Guarda Civil.

Diogo Jota, de 28 anos, chegou ao Liverpool em 2020 e, desde então, tem desempenhado um papel fundamental no sucesso do time britânico nos últimos anos.

Há poucos dias, anunciou que se casou no dia 22 de junho, publicando fotos da cerimônia na rede social X.

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou sua morte na rede social X, afirmando que, além de ser "um jogador fantástico (...) era uma pessoa extraordinária, respeitada por todos os seus companheiros e adversários".

As mortes de Diogo e André são "perdas irreparáveis para o futebol português e faremos o possível para honrar diariamente seu legado", declarou a federação, acrescentando que solicitou à Uefa um minuto de silêncio antes do jogo desta quinta-feira entre Portugal e Espanha no Campeonato Europeu de Futebol Feminino.

