Atacante do Liverpool, Diogo Jota, morre em acidente de trânsito

O atacante português do Liverpool, Diogo Jota, e seu irmão, André, também jogador de futebol, morreram nesta quinta-feira (3) em um acidente em uma estrada no noroeste da Espanha, uma notícia que deixou seu clube "devastado" e que provocou comoção no mundo do futebol.

O jogador de 28 anos faleceu junto com seu irmão, André, quando o veículo em que estavam saiu da pista e pegou fogo, segundo informou nesta quinta-feira a Guarda Civil.

"Saída de via de um veículo, tudo aponta para um estouro do pneu enquanto realizava ultrapassagem. Como resultado do incidente, o carro pegou fogo e ambos morreram", explicou a Guarda Civil.