Boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. é detido por agentes de imigração nos EUA

O mexicano, campeão mundial dos médios de 2011 a 2012, perdeu no sábado para o americano Jake Paul, um YouTuber que virou boxeador, na luta principal da noite em Anaheim, ao sul de Los Angeles.

Nesta quinta-feira, o DHS declarou que Chávez Jr. "tem um mandado de prisão ativo no México por seu envolvimento com o crime organizado e tráfico de armas de fogo, munições e explosivos".

"Chávez também é considerado associado ao Cartel de Sinaloa, designado como organização terrorista estrangeira", acrescentou.

"Sob a presidência Donald Trump, ninguém está acima da lei, nem mesmo atletas mundialmente famosos", disse a vice-secretária do DHS, Tricia McLaughlin, no comunicado. "Nossa mensagem para qualquer afiliado do cartel nos Estados Unidos é clara: nós o encontraremos e você enfrentará as consequências".

De acordo com o DHS, Chávez Jr. solicitou residência permanente nos Estados Unidos em abril de 2024 "com base em seu casamento com uma cidadã americana ligada ao Cartel de Sinaloa".

A agência afirmou que a conexão se baseia no relacionamento anterior da mulher com o filho, já falecido, do chefe do cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, que está preso nos Estados Unidos.