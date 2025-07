'Começar do zero': vilarejos andinos da Venezuela são devastados pelas chuvas

Arelis Villareal escalou uma cerca com seus quatro filhos para evitar ser arrastada pela água. "Nunca pensei que o rio subiria tanto", disse ela depois de perder sua casa em um vilarejo nos Andes venezuelanos arrasado pelas chuvas.

O rio Chama atravessou vários vilarejos no estado de Mérida, no oeste do país, com um exército de pedras e troncos carregados pela correnteza.

Primeiro contra o turístico Apartaderos, depois veio Escagüey, localizado a 35 km de distância.