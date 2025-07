Cone Sul sofre com onda de frio causada por massa de ar polar

Em Chillán, a 400 quilômetros de Santiago, a temperatura caiu até -9,3ºC, segundo a Direção Meteorológica do Chile (DMC). No extremo norte do país, nevou até mesmo em algumas áreas do Deserto do Atacama, o mais árido do mundo, o que não acontecia há uma década.

"Não é tão habitual que essas massas de ar tão frias estejam se estendendo tanto para os setores do norte, então não se pode descartar que isso também seja causado pelas mudanças climáticas", disse à AFP Arnaldo Zúñiga, meteorologista da DMC.

- Trégua -

O Cone Sul, no entanto, espera uma trégua nas temperaturas polares nos próximos dias. Nesta quinta-feira, Buenos Aires registrou 12ºC; Montevidéu, 14ºC; e Santiago, 24,7ºC.

"Fiquei bastante surpresa com a mudança do frio para o calor, foi uma mudança muito drástica", disse a estudante Dafne Naranjo, 18, na capital chilena. "Na semana passada, estava muito frio. Agora, o clima mudou bastante", acrescentou.

Nos últimos anos, houve mais ondas de calor do que de frio. "A frequência com que episódios de calor são registrados triplicou, seja no verão ou no inverno, não apenas no Cone Sul, mas em todo o mundo", ressaltou Raúl Cordero. "Não é bom ter ondas de calor, nem no inverno, nem no verão. São fenômenos anômalos, não são coisas que deveriam acontecer."