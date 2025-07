Corte IDH convoca países da OEA a tomar medidas contra mudanças climáticas

As audiências prévias para emitir essa opinião consultiva tiveram a participação recorde de mais de 160 organizações, incluindo organizações da sociedade civil, entidades científicas e comunidades indígenas.

- Parâmetros inevitáveis-

O pronunciamento da Corte IDH foi bem-recebido por ONGs ambientais e de direitos humanos. "A Corte Interamericana estabelece padrões juridicamente vinculantes [...] para a proteção do direito a um meio ambiente saudável", destacou em entrevista coletiva Viviana Krsticevic, diretora-executiva do Centro pela Justiça e o Direito Internacional (Cejil).

A advogada Luisa Gómez, do Centro para o Direito Ambiental Internacional (Ciel), ressaltou que "os efeitos jurídicos de um parecer consultivo [...] são parâmetros jurídicos inevitáveis para os Estados e seus agentes. Isso implica que as regulamentações e decisões que tomarem devem ser consistentes com essas diretrizes interpretativas que a Corte Interamericana está emitindo".

A advogada Marcella Ribeiro, da Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (Aida), destacou que esta foi "a primeira vez que um tribunal internacional abordou diretamente as mudanças climáticas como um problema jurídico e estrutural de direitos humanos".

A corte "estabeleceu de forma ampla e categórica o alcance dos direitos individuais e coletivos e os padrões de obrigações dos Estados no contexto da emergência climática", disse a jurista brasileira.