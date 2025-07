Desabafo de Zverev reacende debate sobre saúde mental no tênis

A saúde mental não é um tema frequentemente discutido no mundo do tênis, mas o recente desabafo do número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, colocou o assunto como centro de debates na edição deste ano de Wimbledon.

Após ser eliminado logo na primeira rodada, o alemão falou à imprensa sobre a luta que frequentemente trava dentro e fora das quadras.

"No geral, me sinto bastante sozinho na vida agora, o que não é uma sensação muito agradável", disse o tenista de 28 anos.