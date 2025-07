Detectado terceiro objeto interestelar a passar pelo Sistema Solar

Atualmente está aproximadamente à mesma distância que Júpiter da Terra, segundo Norris.

Norris mencionou modelos que estimam que pode haver até 10.000 objetos interestelares vagando pelo Sistema Solar, embora a maioria seja menor do que o recém-descoberto.

Se isso for verdade, o novo Observatório Vera C. Rubin, no Chile, poderá começar a detectá-los todos os meses, disse Norris.

Para Moissl, enviar uma missão espacial para interceptar o novo objeto não é viável.

Ainda assim, esses visitantes oferecem aos cientistas uma rara oportunidade de estudar algo fora do nosso sistema solar.

Por exemplo, se detectássemos precursores da vida, como aminoácidos, em um desses objetos, isso fortaleceria "nossa confiança de que existem condições para a vida em outros sistemas estelares", disse Norris.