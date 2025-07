Diogo Jota, elegante com a bola e querido pelos torcedores do Liverpool

A rápida integração deste amante dos videogames, dono de uma equipe de eSports, ocorreu graças aos seis gols marcados entre outubro e novembro de 2020, em apenas 11 dias e 249 minutos distribuídos em quatro partidas.

Com os 'Reds', o camisa 20 conseguiu enriquecer sua carreira, com uma final da Liga dos Campeões (2022) disputada e quatro troféus conquistados: na Copa da Liga Inglesa (2022, 2024), na Copa da Inglaterra (2022) e na Premier League, conquistada no final de abril, a 20ª na história do clube.

Com Portugal, Jota acumulou 49 jogos, 14 gols e dois títulos da Liga das Nações (2019, 2025) ao lado do astro Cristiano Ronaldo.

"Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles", escreveu o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro em suas contas no X e no Instagram.

Jota se casou com Rute Cardoso, sua companheira de vários anos e com quem teve três filhos, dez dias antes de sua morte, em 22 de junho.

