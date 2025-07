Dívida americana preocupa os mercados financeiros

Além disso, o resto do mundo costumava estar interessado em emprestar aos Estados Unidos para dispor de dólares e um investimento seguro.

No entanto, desde que Trump impôs tarifas indiscriminadas no início de abril, os investidores tendem a se desfazer da dívida americana e de seus dólares, habitualmente considerados um valor de refúgio no mesmo nível do ouro.

Mas, enquanto o ouro é atualmente negociado em valores recorde, o dólar se desvalorizou mais de 10% no primeiro semestre, sua pior evolução nesse período desde 1973.

As incertezas se multiplicam em torno da economia americana, impactada pela política comercial de Trump, tensões geopolíticas no Oriente Médio e a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Nesse contexto, "os investidores buscam valores de refúgio de substituição, ou seja, uma moeda e ativos que os protejam quando a volatilidade e a incerteza aumentam", explica Imène Rahmouni-Rousseau, diretora-geral de operações de mercados no Banco Central Europeu (BCE).

"E precisamente o euro e os títulos da dívida pública europeus assumiram este papel de escudo protetor", afirma.