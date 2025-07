Djokovic atropela Evans e avança à 3ª rodada de Wimbledon

A caminho do oitavo título, que o colocaria empatado com o 'rei da grama', Roger Federer, 'Djoko' derrotou rapidamente o britânico de 35 anos, em menos de duas horas.

Antes do jogo desta quinta-feira, Evans havia vencido seu único duelo anterior contra o sérvio, em Monte Carlo, em 2021.

Mas, desta vez, Novak Djokovic foi imparável do início ao fim, como ficou evidente no último game, onde se defendeu dos dois primeiros break points de Evans antes de vencer em seu primeiro match point, em um erro não forçado do britânico.

O sérvio sonha em vencer Wimbledon este ano e se tornar o único tenista da história, masculino ou feminino, a conquistar 25 títulos de Grand Slam.

'Djoko' está empatado com a australiana Margaret Court, ambos com 24 troféus de 'majors', mas ele não vence um Grand Slam desde o US Open de 2023.

"Estou ciente da história em jogo. Estou pensando nas grandes coisas que posso fazer neste torneio", disse ele. "Não estou pensando sobre isso por enquanto. Acho que isso acontecerá quando eu estiver tomando uma margarita na praia com Federer e Nadal!".