EUA e Colômbia escalam tensão ao chamarem seus altos diplomatas para consultas

A demissão da mulher mais poderosa do primeiro governo de esquerda da Colômbia não está diretamente relacionada com o estremecimento das relações com os Estados Unidos, mas a vacância no Ministério das Relações Exteriores dificulta ainda mais possíveis aproximações que poderiam atenuar as tensas relações bilaterais.

Sarabia se afastou do presidente Petro por várias desavenças, a última delas sobre a extensão do contrato com a empresa que fabrica e distribui passaportes colombianos.

Em carta ao chefe do Executivo, a ministra afirmou que não compartilha das "decisões" tomadas "nos últimos dias" e que a impedem de "acompanhar" a agenda da esquerda.

O governo Petro sofre uma crise de gabinete, pelo qual passaram mais de 50 ministros em três anos.

Sarabia, de 31 anos, e sem carreira política prévia, foi um nome-chave na bem sucedida campanha presidencial de Petro, em 2022. Após a eleição, ela foi chefe de gabinete e, em seguida, ocupou altos cargos no governo até ser nomeada chanceler em janeiro, tornando-se a mais jovem a exercer a função na história moderna do país.

Sarabia "foi vital na campanha por sua ordem e disciplina", publicou Petro no X após a demissão da ministra, a quem se referiu como "formiguinha organizadora".