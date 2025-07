Fluminense-Al Hilal: duelo inesperado por vaga nas semis da Copa de Clubes

Em uma escalada de surpresas, o time carioca derrotou a Inter de Milão, vice da Liga dos Campeões da Europa, por 2 a 0 na segunda-feira, enquanto o Al-Hilal dobrou a aposta ao derrotar o Manchester City por 4 a 3 em uma emocionante prorrogação.

Se por um lado o Al-Hilal está colhendo os frutos do investimento monumental do futebol saudita, os resultados do Fluminense e de outros times brasileiros nesta Copa do Mundo de Clubes são uma injeção de orgulho nacional muito necessária diante da crise vivida pela Seleção.

Liderada pelo goleiro Fábio, de 45 anos, e o incansável Thiago Silva, 40, a defesa do Fluminense tem sido uma das mais fortes da competição, mantendo-se invicta em três das quatro partidas disputadas.

No ataque, o técnico Renato Gaúcho está capitalizando a espetacular fase do colombiano Jhon Arias, uma das sensações do Mundial.

Nas oitavas de final, o colombiano precisou de menos de três minutos para furar a defesa da Inter pela direita e dar o passe para o primeiro gol do seu companheiro de ataque, o veterano centroavante argentino Germán Cano.

"O que conquistamos não é nenhuma surpresa para nós. Entramos em um momento forte e estamos fazendo uma Copa do Mundo de Clubes digna do que é o Fluminense", disse Arias em entrevista à AFP, na qual admitiu se sentir "muito desconfortável" com o apelido de "Pelé colombiano".