Galês Aaron Ramsey é apresentado como reforço do Pumas do México

O meio-campista galês Aaron Ramsey foi apresentado nesta quinta-feira (3) como nova contratação do Pumas do futebol mexicano, a partir do torneio Apertura de 2025, que começa em 11 de julho.

"Estou muito animado com o desafio com o Pumas. Sinto que estou em um momento muito bom na minha carreira", disse Ramsey em sua primeira coletiva de imprensa como jogador do Pumas na Universidade Nacional Autônoma do México.

"Seu nome brilhou nos maiores palcos do mundo", publicou a equipe em seus canais digitais.