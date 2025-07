Hamilton quer conquistar em Silverstone sua primeira vitória pela Ferrari

Em Silverstone, o sete vezes campeão mundial é o piloto com mais vitórias (9) e busca o décimo triunfo, algo que ninguém jamais alcançou em um único circuito de Fórmula 1.

Uma vitória em casa para Hamilton seria um grande alívio para a 'Scuderia', a única equipe de ponta a não ter vencido nenhuma das onze corridas realizadas até agora em 2025.

Hamilton também espera seu primeiro pódio pela Ferrari. Não terminar entre os 3 primeiros no domingo encerraria uma sequência de quinze pódios consecutivos em Silverstone, um recorde para um único circuito.

"Não sou daqueles que ficam vendo estatísticas. Mas estando em Silverstone seria o lugar ideal" para um reencontro com a vitória, disse Hamilton nesta quinta-feira.

- McLaren, luta no topo -

Graças a uma versão melhorada do seu SF-25, que permitiu a Hamilton e ao seu companheiro Charles Leclerc ser quarto e terceiro no último Grande Prêmio, o da Áustria, a escuderia italiana subiu ao segundo lugar na classificação geral de construtores, apenas com um ponto a mais que a Mercedes.