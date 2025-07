Japão planeja teste de extração de minerais em águas profundas, 'primeiro no mundo'

O Japão tentará extrair minerais de terras raras do fundo do oceano a partir de janeiro, no teste mais profundo do gênero, anunciaram autoridades de um programa de inovação do governo nesta quinta-feira (3).

No início desta semana, o Japão prometeu colaborar com os Estados Unidos, Índia e Austrália para garantir um suprimento estável de minerais cruciais, em meio a temores do domínio da China sobre esses recursos essenciais para novas tecnologias.

Os minerais terras raras ? 17 metais difíceis de extrair da crosta terrestre ? são usados em tudo, desde veículos elétricos a discos rígidos, turbinas eólicas e mísseis.