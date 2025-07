Jennifer Geerlings-Simons será a primeira mulher presidente do Suriname

O Parlamento do Suriname elegerá Jennifer Geerlings-Simons como a primeira mulher presidente do país, após o atual partido no poder desistir, nesta quinta-feira (3), de nomear um candidato para fazer oposição a ela.

A sessão para eleger o novo representante será realizada no domingo (6) na Assembleia Nacional onde o partido de Geerlings-Simons, de 71 anos, obteve 18 dos 51 assentos.

Seu companheiro de chapa, Gregory Rusland, de 65 anos, será o novo vice-presidente. Ambos serão eleitos sem oposição e por aclamação na Assembleia Nacional após as eleições parlamentares de 25 de maio.