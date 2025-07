Julgamento do ex-primeiro-ministro José Sócrates começa em Portugal

O julgamento ocorre após uma longa investigação e um processo marcado por dezenas de recursos e ações apresentados pela defesa de Sócrates e seus corréus.

Diante de uma nova tática protelatória, os magistrados interromperam brevemente a audiência desta quinta-feira para analisar e rejeitar um pedido dos advogados de Sócrates que buscavam o impedimento da presidente do tribunal, Susana Seca.

"Lutei durante anos para evitar um julgamento, porque é meu direito", disse nesta quinta-feira o ex-chefe de Governo de 67 anos, afirmando sua inocência.

No total, 18 pessoas e três empresas de um grupo de engenharia estão sendo julgadas neste caso em torno dos 34 milhões de euros (231 milhões de reais) que Sócrates teria acumulado desde 2006 ? enquanto estava à frente do país ? graças a um amigo de infância que, segundo a acusação, atuou como seu testa de ferro.

Outras figuras importantes do mundo empresarial estarão no banco dos réus, incluindo o ex-diretor do Banco Espírito Santo, que faliu após a descoberta de irregularidades contábeis, e dois ex-executivos da Portugal Telecom.

Segundo o Ministério Público, Sócrates teria recebido dinheiro do Espírito Santo, do Grupo Lena e de acionistas de um empreendimento turístico no sul do país.