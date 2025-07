Jürgen Klopp 'devastado' pela morte de Diogo Jota

Klopp acompanhou a mensagem com três fotos ao lado de Diogo Jota. Em uma delas aparece abraçando o jogador, em outra tocam os punhos, e na última os dois apertam as mãos.

"Diogo não era apenas um jogador fantástico, mas também um grande amigo, um marido e um pai carinhoso e atencioso! Sentiremos muito a sua falta!", acrescentou o técnico alemão.

"Todas as minhas orações, pensamentos e força para Rute (a mulher de Diogo Jota, com quem ele se casou no final de junho), para as crianças, para a família, os amigos e todos aqueles que o amavam. Descanse em paz - Amor", concluiu.

Campeão da Premier League com os Reds e vencedor da Liga das Nações com Portugal no início de junho, em Munique, Diogo Jota e seu irmão André, também jogador de futebol e dois anos mais novo, faleceram na madrugada desta quinta-feira após sofrerem um acidente em uma rodovia perto da cidade de Zamora, na região de Castela e Leão (centro-norte da Espanha).

O incidente ocorreu às 00h30 locais desta quinta-feira, na altura da localidade de Cernadilla. O veículo, explicou a Guarda Civil, "saiu da estrada" após o estouro de um dos pneus antes de pegar fogo.

