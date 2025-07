Latinos temem sofrer discriminação em operações migratórias na Califórnia

Desde que os agentes de imigração fizeram uma batida em seu lava-jato no sul da Califórnia, no mês de junho, José não para de checar as imagens de suas câmeras de segurança.

A operação revoltou este jovem de 25 anos, que pediu para não ter seu sobrenome revelado, temendo que seu negócio volte a estar na mira.

"Senti como uma discriminação racial", disse, em entrevista à AFP, enquanto mostrava as imagens da operação em seu estabelecimento em Downey, subúrbio de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos.