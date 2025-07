Moradores realizam desminagem na Ucrânia por conta própria

Mas "estou acostumado a este trabalho, eu gosto. E ficar em um escritório, isso não é pra mim", responde o interessado, que desativa minas desde 2007.

Mais ao sul de Kharkiv, a região de Mykolaiv, às margens do Mar Negro, também está entre as mais minadas do país.

Em um campo de Taminaré, Viktoria Shinkar corta uma nova faixa de grama de aproximadamente dois metros de largura, avançando um pouco mais em seu "corredor".

Oito horas por dia, com tesouras de poda, detector e uma pausa de 10 minutos a cada hora para não perder a concentração.

Há um ano que trabalha para HALO Trust. O dinheiro faz parte de suas motivações: mil euros (cerca de 6.400 reais) por mês após um treinamento de 21 dias, o mesmo que um médico no início de sua carreira.

Apesar do peso do colete à prova de balas e do capacete desconfortável com viseira, a jovem de 36 anos termina seus dias muito menos cansada do que em seu trabalho anterior como cabeleireira, no qual ela detestava ficar em pé e conversar com as clientes.