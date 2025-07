Na Serra Pelada, a fome pelo ouro ainda assombra os velhos garimpeiros

Hoje, um lago natural tranquilo, cercado pela natureza, cobre a mina localizada no estado amazônico do Pará, no norte do país, fechado pelo governo em 1992. No entanto, a obsessão pelo metal precioso ainda assombra os garimpeiros.

Aos 77 anos e com o auxílio de muletas, Chico Osório cava ao lado de vários operários no pedaço de terra onde tem sua modesta casa de madeira, às margens do lago.

Sua história é bem conhecida na região: ele era rico, graças aos mais de 1.000 quilos de ouro que encontrou na mina, mas esbanjou tudo.

"Comprei avião, vários carros, comprei tudo de bom", conta à AFP este homem de pele bronzeada, enquanto mostra o que parecem ser partículas de ouro no fundo de uma peneira, brilhando ao sol.

Agora, ele diz, recebe apenas alguns gramas por semana para cobrir as despesas, mas acredita que em breve repetirá o feito.

"Está começando", afirma Osório, ciente de que sua atividade agora está proibida e de que é alvo frequente de operações das autoridades contra garimpos clandestinos na região.