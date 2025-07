Netanyahu promete devolver todos os reféns de Gaza

"Antes do ataque, foram tomados numerosos passos para mitigar o risco de ferir civis, como o uso de munições de precisão, monitoramento aéreo e outros tipos de inteligência", apontou.

- 'Isto não é vida' -

No recinto escolar atacado, imagens da AFP mostram crianças vagando entre o edifício carbonizado, no qual ainda havia alguns escombros em chamas. Alguns palestinos recuperavam objetos entre as ruínas e móveis destruídos espalhados pelo chão.

"Isto não é vida. Já sofremos o suficiente", afirmava Um Yassin Abu Awda, uma sobrevivente do ataque no hospital Al Shifa.

"Que nos ataquem [Israel] com uma bomba nuclear e acabem logo com tudo ou que a consciência das pessoas desperte finalmente", protestou.

O conflito atual em Gaza teve início em 7 de outubro de 2023 com o ataque sem precedentes do Hamas contra o sul de Israel, que resultou em 1.219 mortos, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP feito com base em dados oficiais israelenses.