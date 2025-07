ONU espera que EUA recupere seu lugar na ajuda ao desenvolvimento

A Conferência de Sevilha sobre Financiamento para o Desenvolvimento (FFD4) foi concluída nesta quinta-feira (3) com um apelo por maior cooperação entre os países, enquanto a ONU expressou a esperança de que os Estados Unidos retornem a um papel central na ajuda aos países do Sul.

"Esperamos que a FFD4 seja lembrada como uma conferência em que o mundo optou pela cooperação em vez da fragmentação", declarou a secretária-geral-adjunta da ONU, Amina Mohammed, no encerramento do encontro de quatro dias realizado no sul da Espanha.

Uma mensagem ecoada pelo presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, que apelou ao combate ao "discurso de ódio" de alguns países.