Pesquisa revela 'declínios significativos' em espécies após mineração em águas profundas

A mineração em águas profundas pode impactar a vida marinha, desde as menores criaturas das profundezas até predadores como peixes-espada e tubarões, revelou nesta quinta-feira (3) uma pesquisa financiada pela indústria.

A The Metals Company, uma empresa canadense de mineração em águas profundas, pagou à agência científica do governo australiano para revisar dados coletados em testes de mineração no Pacífico.

Grandes extensões do fundo do mar do Pacífico são cobertas por nódulos polimetálicos, pedaços bulbosos de rocha ricos em metais usados na produção de baterias, como cobalto e níquel.