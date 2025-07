Presidente mexicana questiona acordo de culpa do filho de 'El Chapo' nos EUA

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, questionou nesta quinta-feira (3) o acordo de culpa firmado por Ovidio Guzmán, um dos filhos do cofundador do cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, com a Justiça americana para evitar um julgamento.

Em sua coletiva de imprensa matinal, a presidente observou que Guzmán foi extraditado pelo México e afirmou que os americanos "deveriam pelo menos ter coordenado e informado a Procuradoria-Geral" do México.

