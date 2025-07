Putin diz a Trump que Rússia 'não vai renunciar' a seus objetivos na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em um telefonema, nesta quinta-feira (3), com seu contraparte americano, Donald Trump, que a Rússia "não vai renunciar aos seus objetivos" na Ucrânia, mas se mostrou aberto a prosseguir com as negociações.

A conversa entre os dois dirigentes, a sexta desde que Trump voltou à Casa Branca, em janeiro, ocorreu um dia depois de Washington anunciar o fim da entrega de algumas armas à Ucrânia mais de três anos e meio depois do início da ofensiva russa.

Esta decisão corre o risco de colocar Kiev em uma posição difícil, à medida que as tropas russas continuam avançando no front.