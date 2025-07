Salvadorenho deportado por erro dos EUA foi espancado na prisão, dizem advogados

Ábrego García estava vivendo nos Estados Unidos com status legal protegido desde 2019.

O salvadorenho foi devolvido aos EUA em junho para enfrentar acusações de tráfico humano no estado do Tennessee, no sul do país.

Na prisão, "ele foi submetido a graves maus-tratos ao chegar ao CECOT, incluindo fortes espancamentos, privação severa de sono, nutrição inadequada e tortura psicológica", disseram os advogados.

Ao chegarem, Ábrego García e outros detentos foram recebidos por um funcionário da prisão que teria lhes dito: "Bem-vindos ao CECOT. Quem entra aqui não sai".

Eles o obrigaram a se despir, "chutaram suas pernas com botas e o espancaram na cabeça e nos braços". Eles rasparam sua cabeça e o espancaram com varas de madeira enquanto o arrastavam para uma cela, deixando hematomas por todo o corpo.

"Abrego Garcia e outros 20 salvadorenhos foram forçados a se ajoelhar das 21h00 às 6h00, aproximadamente, e os guardas espancavam qualquer um que caísse de exaustão", acusaram seus advogados. "Durante esse período, Abrego Garcia não teve acesso ao banheiro e se sujou".