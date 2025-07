Suprema Corte dos EUA autoriza deportação de oito imigrantes para o Sudão do Sul

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou, nesta quinta-feira (3), o governo do presidente Donald Trump a deportar um grupo de imigrantes de várias nacionalidades, detidos em uma base militar americana no Djibuti, para o Sudão do Sul, um país africano devastado pela guerra.

A decisão da Suprema Corte, onde predominam juízes conservadores, ocorre dez dias após abrir caminho para que o governo deportasse imigrantes para países diferentes de seus locais de origem.

Em maio, os oito imigrantes foram transportados de avião para o Sudão do Sul a partir dos Estados Unidos, mas quando um tribunal suspendeu as deportações para terceiros países, eles acabaram em uma base americana no Djibuti, um país africano que faz fronteira com Eritreia, Somália e Etiópia.