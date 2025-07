Suprema Corte dos EUA vai avaliar proibição de atletas trans em equipes femininas

A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou, nesta quinta-feira (3), abordar o tema da participação de atletas transgênero no esporte feminino.

O tribunal anunciou que, no próximo período, vai estudar um caso que questiona as leis de Idaho e Virgínia Ocidental que proíbem as atletas transgênero de participar de competições na categoria feminina.

Nos últimos anos, mais de vinte estados dos Estados Unidos aprovaram leis que proíbem atletas que foram designados com sexo masculino ao nascer de participar em equipes esportivas femininas.