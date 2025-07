Swiatek e Krejcikova levam susto mas avançam à 3ª rodada em Wimbledon

As duas perderam um set, mas conseguiram vencer suas respectivas partidas da segunda rodada: a ex-número 1 do mundo Iga Swiatek e a atual campeã Barbora Krejcikova avançaram para a terceira rodada de Wimbledon nesta quinta-feira (3).

Swiatek, quarta colocada no ranking da WTA, derrotou a americana Caty McNally, ex-número 11 do mundo, que caiu para a 208ª posição, com parciais de 5-7, 6-2 e 6-1.

A tenista polonesa, que se sente muito mais confortável no saibro do que na grama londrina, tem como melhor resultado em Wimbledon as quartas de final, alcançadas em 2023.