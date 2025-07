Várias pessoas esfaqueadas em Tampere, na Finlândia

A polícia indicou que foi alertada sobre o incidente às 16h23 (10h23 em Brasília).

Os arredores do shopping Ratina, em Tampere, foram isolados e as forças de segurança continuam entrevistando testemunhas no local, mais de uma hora após o incidente.

Tampere tem cerca de 260.000 habitantes e está 180 quilômetros a norte da capital finlandesa, Helsinque.

