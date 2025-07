Visita de Lula a Kirchner ofusca cúpula do Mercosul na Argentina

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua aliada política Cristina Kirchner, em prisão domiciliar em Buenos Aires, domina as atenções da cúpula do Mercosul na Argentina nesta quinta-feira (3).

A ex-presidente (2007-2015), condenada a seis anos de prisão e inabilitação política perpétua, lidera o Partido Justicialista e é a principal opositora ao presidente Javier Milei, anfitrião do encontro regional.

A visita, autorizada pela Justiça para a mesma quinta-feira da cúpula presidencial, ocorrerá à tarde, disseram fontes do governo brasileiro à AFP, agravando a já tensa relação entre Lula e Milei.