Agricultura, construção e turismo: deportação de haitianos afeta economia dominicana

Até o momento, o governo não demonstrou nenhum sinal de flexibilidade em relação a essas demandas.

Antony Florestal, 32 anos, tem documentos vencidos: passaporte, identidade de estrangeiro, carteira de trabalho. Se ele for encontrado em uma batida policial, será deportado.

"Tenho medo", diz Florestal, que trabalha em campos agrícolas desde 2009. "Eu moro aqui (na fazenda), então não saio para a rua", acrescenta.

- Trabalho nômade -

A República Dominicana exporta bananas para vários países da Europa, do Caribe e dos Estados Unidos. O setor agrícola contribui com 5,6% do PIB do país.

É uma indústria em crise. A produção caiu 44% entre 2021 e 2024, de acordo com os números da Adobanano.