Alcaraz perde um set contra Struff, mas avança às oitavas de Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo e atual bicampeão, avançou para as oitavas de final de Wimbledon após derrotar o alemão Jan-Lennard Struff (125º do ranking) em quatro sets nesta sexta-feira (4), em Londres.

Como já havia acontecido diversas vezes em sua trajetória rumo ao título na recente edição de Roland Garros, Alcaraz sofreu alguns contratempos durante a partida e teve que suar bastante para vencer por 6-1, 3-6, 6-3 e 6-4, em 2 horas e 27 minutos.

"Eu sabia que seria muito difícil, que eu precisava estar muito concentrado", admitiu Alcaraz ao final da partida da terceira rodada. "Foi estressante. Para ser sincero, tive dificuldades em todos os games hoje com meu saque", observou.