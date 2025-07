Chelsea vence Palmeiras (2-1) e vai enfrentar Fluminense nas semis da Copa de Clubes

O Chelsea, beneficiado por um gol contra do goleiro Weverton no final da partida, se classificou para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na Filadélfia, nesta sexta-feira (4).

Os 'Blues', comandados pelo técnico italiano Enzo Maresca, acabaram com o sonho de uma semifinal brasileira e enfrentarão o Fluminense na terça-feira por uma vaga na final, que será disputada no dia 13 de julho.

O meia Cole Palmer abriu o placar para os londrinos aos 16 minutos no Lincoln Financial Field e Estêvão empatou contra seu futuro time com um golaço no início do segundo tempo (53').