Comedor de cachorro-quente faz retorno voraz e se consagra em Nova York

O americano Joey Chestnut recuperou nesta sexta-feira (4) o título de maior comedor de cachorro-quente no concurso Nathan's Famous, que acontece em Nova York. Ele devorou 70,5 unidades em 10 minutos.

O "Rei do Cachorro-Quente", 41, não participou da disputa no ano passado, após assinar um contrato com a empresa Impossible Foods. Mas, neste ano, teve um retorno triunfal.

Chestnut superou em 24 cachorros-quentes o vencedor do ano passado, Patrick Bertoletti, mas não conseguiu bater o próprio recorde, de 76 unidades, consumidas em 2021.