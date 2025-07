Finlândia anuncia sua retirada do tratado de proibição de minas

"A Finlândia não enfrenta uma ameaça militar imediata, mas as mudanças no ambiente operacional exigem que fortaleçamos nossa defesa", observou.

"Temos uma longa fronteira com a Rússia, que não faz parte do Acordo de Ottawa. Vimos como a Rússia trava a guerra hoje", acrescentou.

A Finlândia tem uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia.

Os signatários do Tratado de Ottawa estão proibidos de usar, armazenar, produzir e transferir minas antipessoais e são obrigados a destruir quaisquer estoques restantes.

As minas, projetadas para serem enterradas ou escondidas no solo, frequentemente mutilam as vítimas, que não morrem instantaneamente.

"A Finlândia não usará minas em tempos de paz", garantiu o presidente.